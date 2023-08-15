Действовал по заданию СБУ

В Крыму задержан мужчина, который отслеживал и передавал спецслужбам Украины сведения о формировании и перемещении военных грузов на полуострове в зону СВО.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена деятельность сторонника украинской националистической идеологии гражданина России, 1965 года рождения. По заданию спецслужб Украины он передавал сведения о формировании и перемещении военных грузов, следующих через территорию Крыма в зону проведения специальной военной операции.

Задержанный подтвердил сотрудничество с СБУ и сообщил координаты тайника, в котором хранилось готовое к применению самодельное взрывное устройство, содержащее в качестве заряда пластичное взрывчатое вещество массой около одного килограмма в тротиловом эквиваленте.

На основании полученных материалов оперативно-розыскной деятельности в отношении задержанного следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и Севастополю возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.222.1 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» УК РФ. Мужчина заключен под стражу.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности фигуранта и его причастности к иным преступлениям на территории Российской Федерации.