Будет признан законным еще один незаконный дом
Обманутые пайщики ЖСК «Корабел» через суд получили право на три земельных участка, на которых был построен их многоквартирный дом. Раньше эти участки на улице Артдивизионная, 4, 6, 7, находились в собственности физического лица.
Пятиэтажный дом на 120 квартир был построен еще в 2015 году. Квартиры там стоили относительно недорого, что и привлекло покупателей. Позже выяснилось, что они не имеют никаких прав на это жилье. Земельные участки предназначались только для индивидуального жилого строительства (ИЖС) и находились в собственности застройщика, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Телеграм-канале.
В 2016 году дом был признан самостроем, его нужно было снести. Но в 2017 году правительство города заключило с застройщиком мировое соглашение. Назначение земельных участков было изменено, но для 87 обманутых дольщиков ничего не изменилось. В 2020 году дом был внесен в список проблемных и внесен правительством Севастополя в «дорожную карту» по восстановлению прав людей.
Как сообщила глава города, Арбитражный суд Севастополя удовлетворил иск о признании права собственности пайщиков ЖСК «Корабел» за тремя земельными участками под проблемным объектом. И теперь пайщики смогут законным образом оформить свои квартиры.
Комиссия по проблемным домам при правительстве Севастополя работает с 2017 года. За это время удалось ввести в эксплуатацию проблемные дома на улицах Шевченко, Вакуленчука, Маринеско, Генерала Острякова, Военных строителей, проспектах Октябрьской революции, Героев Сталинграда, Античный, в бухте Казачьей.