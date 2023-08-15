Арестована гендиректор компании, развалившей Исторический бульвар

В Санкт-Петербурге взята под стражу руководитель компании ООО «СК «Ирбис» Анна Михайлова, которая обвиняется в хищении более 52 млн рублей при реконструкции объекта Музея героической обороны и освобождения Севастополя, сообщила объединенная пресс-служба судов северной столицы.

Следствие полагает, что с декабря 2018 года по август 2019 года А.Михайлова действуя совместно с неустановленными лицами из числа руководителей ООО «Меандр» предоставили подложные документы в управление федерального казначейства по Санкт-Петербургу. По этим документам «Ирбису» были перечислены 52,425 млн рублей якобы за поставленные инертные материалы, но на самом деле товар поставлен не был, сообщили в пресс-службе.

В перечень инертных материалов входят строительный песок, гравийный и гранитный щебень и керамзит. Стройматериалы были предназначены для работ при реконструкции и реставрации Исторического бульвара в Севастополе.

Свою вину А.Михайлова отрицает, называя обвинения «голословными». Также она сообщила, что ее компания занимается строительством, в том числе и социальных объектов, ее деятельность будет парализована. Пока гендиректор компании взята под стражу на 28 дней, срок арест закончится 6 сентября.

Реконструкцию Исторического бульвара в рамках ФЦП Крыма и Севастополя начали в 2018 году и обещали завершить к концу 2021 года. На работы было выделено 435 млн рублей, генподрядчиком стало питерское ООО «Меандр», а субподрядчиком — компания «Ирбис», которая не заплатила строителям зарплату за несколько месяцев. В итоге в 2019 году реконструкцию бульвара приостановили. А в сентябре 2020 года Басманный суд Москвы арестовал руководителей ООО «Меандр» по делу о хищении средств, выделенных на реставрацию Санкт-Петербургской государственной консерватории.