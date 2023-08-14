Выставку «По следам Гермеса» откроют в День археолога

В День археолога 15 августа в Музее-заповеднике «Херсонес Таврический» откроется выставка, посвященная торговым связям Херсонеса Таврического с другими центрами Причерноморья и античного мира. Об этом сообщает пресс-служба музея-заповедника.

Главными экспонатами выставки станут артефакты, найденные при проведении археологических исследований древнего города и хоры Херсонеса, а также варварских памятников Юго-Западного Крыма.

Археологические исследования показали, что Херсонес Таврический изначально был центром торговли в Причерноморье, поскольку находился на торговых путях, проходящих через Понт Эвксинский (так называли в древности Черное море, в переводе, «море гостеприимное».

С севера в Херсонес привозили разнообразные товары и предметы роскоши, оттого Херсонес в те времена отличался «особым блеском среди прочих городов всей этой области».

Поскольку греческим богом торговли и покровителем путников считался у эллинов Гермес, он был весьма популярен: его облик помещали на монетах, а отпечатки крылатых сандалий бога – таларий – ремесленники изображали на своих изделиях.

В Херсонес везли вино и оливковое масло, а также керамическую посуду, прочую хозяйственную утварь, черепицу для кровли.

В римский период морем доставляли стеклянные сосуды, предметы из мрамора, различные изделия из металла: бронзовые сосуды, оружие, украшения, самородные металлы и полудрагоценные камни, которые обрабатывали в местных мастерских.

Херсонеса тоже торговал с другими государствами и постепенно превратился в крупный транзитный центр.

В День археолога выставка откроется в 16.00, правда, на временной основе. С 16 августа экспозиция переместится в малый зал Античной экспозиции музея, где ее можно будет увидеть до 19 ноября.



