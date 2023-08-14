Водоснабжение Балаклавы оказалось под угрозой из-за санкций

Причиной создавшейся ситуации в нескольких районах Балаклавы, где в течение 11-12 августа отключали воду, является вышедший из строя насос.

Решать проблему пришлось, подключив резервный насос, пояснил 14 августа на аппаратном совещании в правительстве Севастополя и.о.заместителя губернатора Евгений Горлов. Он доложил, что на сегодня все проблемы устранены.

– У нас остановился насос, мы из резервного источника переставили его. Так как насосная группа, которая вышла из строя, иностранного производства, планируется закупка нового оборудования. Пока работает на резервном насосе, – отчитался Е.Горлов.

На это губернатор Михаил Развожаев порекомендовал поискать не китайские варианты закупки, а отечественные аналоги.

– Мы смотрим под ту мощность, которая сейчас необходима, поскольку там идет порядка 122 тысяч кубометров в сутки. Нужен довольно большой насос, – отреагировал Е.Горлов.

Он также объяснил так называемую неустойчивую подачу воды на верхних точках Балаклавы после подключения резервного насоса большим разбором воды – дескать, при подаче давления люди начали мыть брусчатку, поливать огороды...

Сейчас, по его информации, вода подается в полном объеме.