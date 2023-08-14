В Судакской крепости завершен летний археологический сезон

Находки станут доступны широкой аудитории уже в следующем году.

Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры Республики Крым, археологи работали на цитадели крепости генуэзско-османского периода конца XIV-XV вв. Зачищено два жилых помещения. В одном обнаружено высеченное в скале основание тандырной печи и часть керамической трубы дымохода.

Подъемный материал оказался разнообразным. Это и керамика XIV-XVII вв., медные монеты, предположительно, золотоордынского времени и Крымского ханства, железные гвозди. Среди индивидуальных находок специалисты выделяют крупную халцедоновую бусину, возможно часть четок, и средневековую медную пуговицу.

В тесаном углублении скального массива под одним из помещений раскопаны две могилы, скорее всего относящиеся к христианскому прихрамовому некрополю IX-X вв., который, по мнению крымского ученого, историка и археолога-медиевиста Игоря Баранова, находился вокруг Георгиевской башни еще до возведения генуэзцами крепости.

В первой могиле находился скелет взрослого человека. Во второй — три скелета, расположенных друг над другом: два взрослых и один ребенка лет трех. На костяке ребенка найдены мелкие бусины из стеклянной пасты, бронзовый перстень, несколько янтарных бусин с янтарной подвеской. Кроме того были обнаружены несколько крупных гагатовых бусин ромбовидной формы (гагат — черный поделочный камень со смолистым блеском), а также фрагменты серьги из медной проволоки. В грунтовом заполнении могилы содержались мелкие фрагменты керамики и стекла.

Для установления пола и возраста останков их отправят на антропологическую экспертизу.

Результаты проведенных археологических исследований уже в следующем сезоне будут доступны для обозрения посетителям крепости.