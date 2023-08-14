Убранные свалки возникают на тех же местах

Департамент городского хозяйства и Севприроднадзор борются со свалками, но те возникают снова. На это обстоятельство 14 августа на аппаратном совещании обратил внимание своего зама Евгения Горлова губернатор Михаил Развожаев.

На это Е.Горлов сообщил, что организация-нарушитель выявлена, что лабораторная оценка сделана и теперь нарушителю будут предъявлены претензии.

– Организация уже убрала с того участка строительные отходы, сейчас работают административные инспекторы и отрабатывает природоохранная прокуратура. Мы держим на контроле, – отчитался Е.Горлов, так и не назвав злостного нарушителя.

Однако его доклад не слишком убедил М.Развожаева. Глава города отметил, что в последнее время опять участился отвал строительных отходов, в тех же самых местах и в очередной раз распорядился доложить по всем имеющимся случаям.