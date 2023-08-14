Телефонные мошенники теперь вербуют террористов

Дистанционные мошенники пытаются завербовать россиян на совершение терактов и диверсий. Они угрожают неприятностями для родных и требуют поджечь объекты военной, транспортной или банковской инфраструктуры.

«Сотрудники МВД России отмечают резкий рост количества поступающих из регионов нашей страны сообщений об использовании телефонными мошенниками с Украины новой тактики. Как правило, аферисты начинают разговор с потерпевшими, используя стандартные приемы: сообщают о якобы подозрительных переводах с их банковского счета, о попытках взять от их имени кредит или же выступают с предложением помочь правоохранительным органам остановить преступников», — предупреждают в МВД России.

После того как обманутые люди лишаются всех денег, злоумышленники сообщают о том, что деньги потерпевших пытаются похитить мошенники или же они уже похищены, но есть возможность их вернуть. Еще один вариант — предлагают отомстить аферистам или же оказать содействие в их задержании. Иногда просто угрожают неприятностями или даже убийством родных и близких.

В МВД отметили, что этот прием мошенники стали массово использовать лишь в течение последней недели. Это косвенно свидетельствует о том, что практически все телефонные мошенники находятся на Украине и выполняют одни и те же приказы. Кроме того, мошенники предлагают совершить диверсию или теракт за денежное вознаграждение.

«Помните, что атаки на военные и стратегически важные объекты действующим законодательством квалифицируются как диверсия или террористический акт. Это особо тяжкие преступления, за совершение которых предусмотрено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы», — сообщают в Министерстве внутренних дел.

В случае подозрительных звонков, необходимо сообщить о случившимся в правоохранительные органы.

Подожгла военкомат по звонку

Сотрудники ОМВД России по Феодосии, охранявшие здание военкомата, 31 июля задержали 51-летнюю женщину, которая разбила об асфальт бутылку с зажигательной смесью и попыталась скрыться. Горение воспламенившейся жидкости прекратилось самостоятельно, без использования средств пожаротушения, пострадавших нет.

В отделении полиции женщина пояснила, что действовала по указанию лиц, представившихся ей по телефону сотрудниками банковского учреждения и правоохранительных органов. Они убедили ее поджечь военкомат. Доверившись незнакомцам, в течение нескольких месяцев женщина получала от них различные указания, оформила на свое имя кредит на три миллиона рублей и перевела все деньги по реквизитам, указанным ей звонившими.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 213 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Хулиганство». Отрабатывается версия возможной вербовки женщины спецслужбами соседнего государства для совершения противоправных действий.