Соседи просят убрать ферму из садового товарищества

Поддержка фермера совсем не нравится его соседям по садовому товариществу, где содержать коров вообще нельзя.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора города Севастополя Алексей Парикин посетил частную молочную ферму, где содержится 53 коровы. За несколько лет фермерскому хозяйству были выделены субсидии в размере около миллиона рублей, сообщили в департаменте сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя.

У фермера Петра Семенюка 53 головы крупного рогатого скота, в том числе 30 дойных коров голштинской породы. На ферме используют доильное оборудование. Еженедельный удой молока составляет около тонны. В 2022 году хозяйством произведено 57,88 тонн молока, следует из сообщения пресс-службы департамента.

Подсчитаем: 53 коровы давали чуть более трех литров молока в день (лактация у коров длится 300 дней в году). Возможно, не все из них дойные. Или почти все недойные?

Отметим, что коровы голштинской породы (их у фермера 30), лучшие в мире по продуктивности в молочном скотоводстве. У канадских фермеров удой в 45 килограммов в день считается хорошим, но не достаточным.

За весь период деятельности, а П.Семенюк зарегистрировал фермерское хозяйство в 2015 году, ему была оказана государственная поддержка в размере 961 тысячи рублей.

Но хозяйство находится в садовом товариществе «Сапун-гора». Соседи фермера от души прокомментировали в соцсетях информацию о господдержке: «У нас на улице вонь стоит невыносимая от отходов жизнедеятельности коров, мух уйма, крысы бегают по всем участкам от его хранилищ кормов, периодами коровы орут так, что спать ночью не получается. Улицы, машины, все пачкают коровы, когда идут на поля».

Люди, живущие в «аду и антисанитарии», указывают, что в их садовом товариществе по уставу запрещено разведение крупного рогатого скота и свиней.

«Вместо того, чтоб выделять ему миллионы, выделите ему землю в положенном законом месте!» — соседи П.Семенюка предлагают департаменту подыскать для фермы участок «подальше от жилых домов».

Комментарии заметили. В департаменте сообщили, что совместно с другими подразделениями правительства Севастополя сейчас «прорабатывают вопрос поиска земельного участка, подходящего для ведения деятельности животноводческой фермы К(Ф)Х Семенюка П.И. и возможного переезда».