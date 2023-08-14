Севастопольский научно-образовательный центр выиграл грант

Научно-образовательный центр «МореАгроБиоТех» вошел в список грантополучателей и получит из федерального бюджета почти 121,5 млн рублей.

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении в 2023 году более 1,8 миллиарда рублей на поддержку научно-образовательных центров мирового уровня (НОЦ). В перечне получателей грантов значатся 15 НОЦ, которые объединяют образовательные и научные организации, а также крупные и средние предприятия реального сектора экономики в 36 регионах, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Гранты предоставляются по результатам деятельности этих центров в прошлом году. В зависимости от уровня достижений суммы выплат варьируются от 60 до 157 миллионов рублей. Средства можно направить в том числе на закупку современного оборудования, обустройство лабораторий, реализацию проектов.

Список грантополучателей был определен советом, который возглавляет вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Среди них — Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Северный (Арктический) федеральный университет им. Ломоносова, Уральский федеральный университет, Кемеровский государственный университет, Сибирский федеральный университет и другие.