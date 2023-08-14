Приглашают на выставку иллюстраций к «Алым парусам»

В Центральной библиотеке им.Толстого 14 августа в 18.00 откроется выставка иллюстраций художника Владимира Адеева к повести Александра Грина «Алые паруса».

В экспозиции около 40 работ (в основном акварели), разбитых по тематическим блокам. Всего же, по словам художника, в книге, которая сейчас верстается в севастопольском издании «Альбатрос» и в этом году выйдет в свет, планируется разместить более восьми десятков иллюстраций.

Все работы В.Адеева пронизаны неповторимым «гриновским духом». Выставка отражает многолетнее увлечение художника творчеством писателя и посвящена столетию со дня первого издания повести-феерии «Алые паруса».

В.Адеев — член Союза художников России, основатель и собиратель музейной комнаты А.Грина на Новом бульваре в Севастополе.

Выставка продлится до 31 августа. Вход свободный, библиотека расположена на ул.Ленина, 51.