Отремонтированная подпорная стена на 4-й Бастионной почему-то протекает

Причиной появления пятна на недавно отремонтированной подпорной стене могут быть некачественно выполненные дренажи.

Такую версию предложил на аппаратном совещании 14 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Однако его заместитель Евгений Горлов считает, что дело не в этом.

— Водоотвод ливневой канализации полностью сделали, разбираемся насчет пятна, что это за образование. Проверяем у военных трубы водопроводные. Сейчас мониторим, никаких таких образований нет, — парировал Е.Горлов.

Он также заверил, что подрядная организация на месте и изучает причину появления пятна.

— Они не ушли, выполняют работы на противоположной стороне. Плюс водоканал мониторит давление в сетях на предмет утечки. На сегодня нет посылов, что там что-то порвалось. Технадзор проверил ливневую канализацию, она работает, — вступился за подрядчика Е.Горлов. Однако его заверения не слишком убедили главу города.

— Вы пролив сделайте, где у вас там не проходит вода, но очевидно, что пятно такое, что это где-то внутри попало в переборку, где-то дренаж забился или просто не выполнен. Есть же методы, посмотрите, проверьте! Что, ливень будем следующий ждать, чтобы на голову кому-нибудь упало? — посоветовал глава города и дал распоряжение работы, пока не разобрались, не принимать.

Подпорную стену на 4-й Бастионной улице начали ремонтировать в октябре 2020 года, много раз меняя сроки сдачи. Стоимость ремонта протекающей ныне стены — 11,4 млн рублей.