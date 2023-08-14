Очистные ведут по античным усадьбам

Такое мнение высказано в акте государственной историко-культурной экспертизы, проведенной для откорректированного проекта строительства очистных.

«Проектируемые очистные сооружения находятся в 10 метрах от охраняемых древних наделов — №131 и №146. Подрядчику нужно максимально быть осторожным и предупредить всех строителей о недопустимости случайного или умышленного повреждения античных усадьб», — написано в документе.

А вот с двумя другими объектами ситуация более сложная, так как они попадают непосредственно в зону строительства КОС. Это «Укрепленная усадьба надела 31» и «Античная дорога между наделами 45 и 138».

«Античная дорога между наделами 45 и 138» расположена в границах территории проектируемого объекта частично, на площади 220 кв.м. Во избежание негативного воздействия на выявленные объекты культурного наследия, в процессе проведения работ, нужно выполнить комплекс мероприятий, направленных на его сохранение», — считает эксперт Виктор Зинько.

Большая вероятность, что мероприятиями по сохранению станут археологические спасательные работы. Имеется ввиду раскопки, во время которых найденные предметы передаются на изучение и хранение в музеи, а сам археологический объект потом просто будет уничтожен.

Также эксперт рекомендует «проведение археологических разведок и наблюдений, исследовательских, реставрационно-консервационных работ, музеефикации объектов культурного наследия, в том числе на участках акватории Черного моря».

Изучая местность, где будут построены сооружения очистных, археологи заложили 11 шурфов. Археологический материал был выявлен только в двух. Кстати, существующие очистные сооружения также проходят через античные усадьбы, при этом культурный слой на этих участках местами был уничтожен еще в советские годы.

«Существующие очистные сооружения располагаются частично на древнем земельном наделе №132 и №30. Усадьба надела 30 находилась на самом берегу Камышовой бухты. В подъемном материале — обломки черепицы амфор и сосудов античного и раннесредневекового времени. На территории существующих очистных сооружений в районе Камышовой бухты вследствие строительства в 1960-1970 гг. ХХ в. комплекса КОС «Южные» культурный слой фактически уничтожен», — говорится в акте экспертизы.