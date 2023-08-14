Нужно подключить двухфакторную аутентификацию на Госуслугах

С 1 октября двухфакторная аутентификация на «Госуслугах» — дополнительная защита при входе — станет обязательной для всех пользователей, сообщили в Минцифры РФ. На данный момент ее подключили уже 22 млн человек.

«С 1 июня предупреждение об этом можно увидеть при входе на портал «Госуслуги». Ежедневно дополнительную защиту подключают от 300 до 400 тысяч человек. Смысл двухфакторной аутентификации в том, что система кроме пароля запрашивает дополнительное подтверждение, которое может предоставить только настоящий владелец аккаунта», — сообщили в Минцифре РФ.

С 1 октября 2023 года зайти в учетную запись без дополнительной защиты больше не получится. При входе на портал нужно будет выбрать один из вариантов проверки: подтверждение по СМС; одноразовый код из ТОТР-приложения; вход по биометрии.

Чтобы подключить двухфакторную аутентификацию, нужно зайти в личный кабинет на Госуслугах, выбрать «Профиль → Безопасность → Вход в систему». Затем включить опцию «Вход с подтверждением» и ввести номер телефона, на который будет приходить СМС для входа. Ввести код из СМС.