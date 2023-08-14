Начнут проектирование четырех причалов

Морские причалы с современной инфраструктурой будут построены в Севастополе на южной и северной сторонах города, которые связаны активным морским сообщением. Приступить к проектированию планируется в этом году.

«Причальная инфраструктура вся изношенная, она в аварийном состоянии. В этом году мы приступаем к проектированию четырех причалов — это город Инкерман, Радиогорка, площадь Захарова и площадь Нахимова. Появится новый причал и соответствующая инфраструктура, к этому времени подтянем катера, обновив существующие, и вдохнем жизнь в морское сообщение города», — сообщил ТАСС исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Павел Иено.

Он добавил, что проектирование объектов займет ориентировочно год, а уже в следующем году можно будет приступить к строительно-монтажным работам. Уже есть несколько технических заданий по каждому причалу, которые планируется создать в едином стиле. Срок начала строительства объектов П.Иено не уточнил.

Морское сообщение связывает южную и северную стороны Севастопольской бухты. На катере ее можно пересечь примерно за 20 минут, дорога автотранспортом в объезд занимает более часа. В настоящее время курсируют пассажирские катера, а также паромы, которые перевозят и пеших пассажиров, и автотранспорт. На южной стороне они отправляются от причалов в Артиллерийской бухте и на Графской пристани (пл.Нахимова) в центре города, на северной — от площади Захарова и микрорайона Радиогорка.

Ранее городские власти сообщали, что планируют убрать паром из Артбухты и перенести пристань в Южную бухту в район железнодорожного вокзала.