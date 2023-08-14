Начинается капремонт здания «Центра крови»

Капитальные строительно-монтажные работы на сумму 3,44 млн рублей до конца осени выполнит ООО «Жилищно коммунальная система Экология».

Общая площадь двухэтажного здания, требующего ремонта, — 583,9 кв. метров. Построено оно в 1963 году.

Контрактом, заключенным в начале августа с единым подрядчиком, предусмотрены ручная очистка поверхности фасадов; разборка покрытий полов, плинтусов; демонтаж дверных коробок и дверей; монтаж лотков, решеток, затворов; устройство подвесных потолков; электрических розеток, ламп, светильников, скрытой электропроводки и многое другое.

Кроме этого будут отремонтированы временные здания и сооружения и выполнены работы по благоустройству и озеленению территории. Срок окончания работ — 30 ноября 2023 года.

Напомним, в 2021 году тем же подрядчиком выполнялись работы по капитальному ремонту фасада здания Центра крови и инженерного блока Станции переливания крови. Тогда комплекс работ основного здания включал обновление входной группы, балкона и лестницы, замену кондиционеров, обустройство подсветки.

В ноябре 2022 года рядом был возведен трехэтажный модульный корпус лаборатории, в котором установили современное оборудование, позволяющее производить заготовку, переработку, хранение и обследование различных образцов крови доноров на гематрансмиссивные инфекции.

Все работы выполнялись в рамках сотрудничества между правительствами Москвы и Севастополя.