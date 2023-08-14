На неработающем пляже продавали пиво и выдавали шезлонги

На официально закрытом пляже «Васили» в Балаклаве некие дельцы брали плату за шезлонги, а также торговали едой и пивом.

Нарушения выявили севастопольские полицейские во время рейда по выявлению и пресечению незаконной торговли на пляжах. В том числе, они проверили пляж в районе склона Василевой балки.

«Правоохранители установили, что на пляже, который постановлением правительства Севастополя исключен из перечня официальных и на котором отсутствует оператор, ответственный за благоустройство и безопасность, взымают плату за использование шезлонгов, а также осуществляют незаконную реализацию продуктов питания и напитков, включая пиво», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Сотрудники полиции изъяли у дельцов торговое и холодильное оборудование, шезлонги и продукты. В отношении двух нарушителей составили два административных протокола. В отношении еще одного нелегального предпринимателя проводится проверка. В ближайшее время собранную информацию передадут в суд. Правда, санкции статьи предусматривают очень маленькие штрафы — всего от 500 до двух тысяч рублей.

Пляж «Васили» был исключен из перечня городских пляжей из-за угрозы обвала береговой линии.