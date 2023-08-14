Мусор на бывшем соковом заводе не угрожает Максимовой даче

Севнаследие проверило информацию, что на территорию бывшего сокового завода на ул.Каштановая свозят и складируют твердые бытовые отходы. Факты не подтвердились.

Начальник управления объектов культурного наследия Севастополя Ирина Масликова сообщила: ее сотрудники провели проверку достоверности указанных в соцсетях сведений, что на территории ОКН регионального значения «Комплекс усадьбы Максимова дача» располагается полигон ТБО.

В ходе контрольного выезда на место установлено, что на земельном участке, закрепленном за ГБУ «Парки и скверы», за границами ОКН размещаются лодки для сбора мусора. Их ежедневно вывозят на полигон ТБО. Лодки размещены за границами объекта культурного наследия.

И.Масликова разместила фотографии, на которых видны восемь переполненных лодок-контейнеров с мусорными пакетами.

О том, что в микрорайоне Максимова дача на территории бывшего Севастопольского сокового завода организована перевалочная база ТБО (4 класс опасности) и мусор свозят впритык к многоквартирным домам, в социальных сетях в начале августа рассказал председатель ТОС «Максимова дача» Борис Ковчук. Жители микрорайона против соседства с филиалом полигона ТБО и просят руководство города разобраться и принять меры к тем, кто позволил складировать здесь мусор.