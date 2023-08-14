Еще раз просят не выкладывать кадры с работой ПВО

Руководство Крыма инициирует ужесточение федерального законодательство за публикацию в соцсетях фото- и видеокадров о военных объектах. Если призывы не действуют, то подействует уголовная ответственность.

«Крым будет инициировать на федеральном уровне внесение изменений в законодательство в части ужесточения ответственности за распространение в публичном поле, на различных интернет-ресурсах, в соцсетях, чатах, мессенджерах фото и видеозаписей расположения и работы военных и стратегических объектов, ПВО и других оборонных систем, а также результатов террористических атак, совершенных киевским режимом. Считаю, что те, кто это делают, являются вольными или невольными пособниками врага, вне зависимости от мотивов — будь то желание «хайпануть», глупость или злой умысел», — написал в телеграм-канале глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Он еще раз призвал проявлять ответственность и помнить о последствиях необдуманных поступков, которые подрывают безопасность, вредят Вооруженным силам и помогают противнику в военных действиях, в проведении терактов на российских территориях, в информационной войне.