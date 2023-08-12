Крымский мост атакован ракетами

В районе Керченского пролива силами ПВО сбиты две вражеские ракеты. Крымский мост не поврежден.

Такую информацию сообщил в своем Телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов днем 12 августа. Он попросил соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Движение по мосту перекрыто. Очевидцы сообщают в соцсетях о задымлении.

«Специальными службами была поставлена дымовая завеса. Движение возобновится в ближайшее время», — такую информацию опубликовал советник главы Крыма Олег Крючков.

Чуть позже появилось сообщение от Министерства обороны РФ о том, что 12 августа около 13 часов киевским режимом была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и перехвачена в воздухе. Разрушений и пострадавших нет.

Движение автотранспорта на Крымском мосту возобновлено в 14.15, сообщил оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту.

Примерно через полчаса движение автотранспорта было опять перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Около 15.00 была предпринята новая попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту переделанной в ударный вариант зенитной управляемой ракетой С-200. Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и сбита в воздухе. Разрушений и пострадавших нет, сообщили в Минобороны РФ.

Движение автотранспорта по мосту восстановлено в 16.10.

На 17.00 со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находилось 561 транспортное средство, время ожидания около двух часов. Со стороны Керчи — 711, время ожидания более двух часов.