За деньги прописала на даче 25 иностранцев

Уголовное дело в отношении жительницы Севастополя, которая за деньги фиктивно поставила на учет в своем доме 25 гастарбайтеров, заслушают в Ленинском районном суде.

57-летняя женщина вместе с дочерью живет в трехкомнатном домике в одном из садовых товариществ. Решив подзаработать, с марта по декабрь 2022 года она поставила на учет 25 иностранных граждан, в том числе, из Таджикистана и Узбекистана. При этом пускать к себе жить она их не собиралась, сообщили в прокуратуре Севастополя.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ» и направила его в суд.

Ранее направлено в суд еще два аналогичных уголовных дела в отношении жительниц Севастополя. Одна из них с июля 2022 года по март 2023 года фиктивно поставила на учет по месту своего жительства 20 иностранных граждан, а вторая в июле 2022 года — одного иностранца. Уголовные дела находятся на рассмотрении мирового судьи Нахимовского судебного района Севастополя.