В Севастополь привезут постановку к 190-летию издания романа «Евгений Онегин»

Народный артист России Дмитрий Певцов 26 августа представит в Севастополе театрализованную литературно-музыкальную программу по произведению А. С. Пушкина «Евгений Онегин».

Проект посвящен двухсотлетию начала работы поэта над романом в стихах и 190-летию выхода полного издания произведения, сообщили ТАСС в пресс-службе актера и депутата Госдумы.

«В этом романе поэт пытался постигнуть логику и закономерности духовных исканий человека своей эпохи. «Евгений Онегин» — роман, в котором воплотилась подлинная русская жизнь, это вершина русской поэзии и «энциклопедия русской жизни», по определению известного критика Белинского. В произведении Пушкин осмысляет одну из важнейших задач искусства и литературы — проблему героя своего времени», — отмечается в пресс-релизе программы.

Программа представлена в рамках проекта «С Пушкиным в 21 век», поддержанного Президентским фондом культурных инициатив, и включает в себя музыкальные иллюстрации из одноименной оперы Чайковского в исполнении ведущей солистки театра «Новая опера им.Колобова» заслуженной артистки Республики Башкортостан Елены Терентьевой и приглашенного солиста Большого театра Андрея Бреуса, участие принимает и сам народный артист России, лауреат Государственной премии Дмитрий Певцов.

Кроме этого, произведение Пушкина исполнят народный артист России Валентин Клементьев и заслуженная артистка России Татьяна Шалковская. Музыкальное сопровождение исполнят заслуженная артистка России, профессор МГК Полина Федотова (фортепиано) при участии Давида Ардуханяна (скрипка). Автор и ведущая программ — Алла Панкова, режиссер программы и автор видеопоказа — Ирина Панкова.

Показ состоится 26 августа в Севастопольском Центре культуры и искусства.

Д.Певцов и «Певцовъ-оркестр» дадут в Крыму серию бесплатных концертов, посвященных творчеству Владимира Высоцкого. В постановке примет участие Никита Высоцкий, который исполнит стихи и поделится воспоминаниями об отце. В программе зрители услышат произведения поэта о жизни и смерти, о любви и ненависти, среди которых «Песня о друге», «Охота на волков», «Вершина», «Кони привередливые». «Высоцкого можно слушать с любой песни и читать абсолютно с любой страницы, открыв книгу его стихов. Ведь Владимир Семенович — великий русский поэт, стихи которого со временем, уверен, войдут в школьную программу по русской литературе», — приводятся в сообщении слова Д.Певцова, который подчеркнул, что с огромным уважением относится ко всему, что создавал Высоцкий.

Концерты в рамках гранта Президентского фонда культурных инициатив состоятся 23 августа в МДЦ «Артек» зале Дворца «Суук-Су» в Гурзуфе и 27 августа 2023 года в Доме Офицеров Черноморского Флота в Севастополе. Кроме этого, показы запланированы в Краснодарском крае и Москве.