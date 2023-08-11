В Ялте демонтируют скейт-парк из-за жалоб на шум

Спортивно-развлекательный комплекс «Скейтборд» в Пионерском парке разбирают. Жители района постоянно жаловались на шум, а затем подали коллективный иск в суд и выиграли его.

Суд принял решение, что администрация Ялты должна демонтировать объект. Однако чиновники не спешили его выполнять. Поэтому в отношении городской администрации судебные приставы возбудили исполнительное производство. Но и тогда спорткомплекс, построенный на бюджетные деньги, не был демонтирован. Судебные приставы проинформировали главу городской администрации о возбуждении исполнительного производства и вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора за несвоевременно выполненное судебное решение. А также предупредили об уголовной ответственности.

«После чего сотрудники администрации устранили возникшие недочеты в своей работе и 8 августа построенный с нарушениями спортивно-игровой комплекс был окончательно демонтирован и снесен. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением», — рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Республике Крым и Севастополю.

Из-за того, что конструкция скейт-парка не была обеспечена шумовой изоляцией, это доставляло неудобство живущим неподалеку жителям. Часть горожан требовала его снести, а часть — была против. В июле глава города Янина Павленко заявляла, что администрация ищет вариант, который устроил бы обе стороны конфликта.

Сейчас администрация города-курорта рассматривает вариант постройки скейт-парка на улице Блюхера, но сделать его нужно будет по всем правилам — с использованием звукоизоляционных материалов.