Установили минимальную цену одного квадратного метра жилья на селе

Минимальная стоимость квадратного метра жилья в селах Севастополя в этом году составляет 120,7 тысяч рублей.

Такая цена установлена постановлением правительства Севастополя от 10 августа для расчета размеров социальных выплат на строительство или приобретение жилья севастопольцам, проживающим в селах. Субсидии планируется выдавать нуждающимся в улучшении жилищных условий селянам, если они будут признаны таковыми.

Ранее правительство Севастополя приняло постановление, устанавливающее правила предоставления социальных выплат на строительство и приобретение жилья гражданам, проживающим на сельских территориях.

Согласно этим правилам, социальная выплата на строительство и приобретение жилья гражданам предоставляется в размере не более 70% от расчетной стоимости строительства или приобретения жилья. Право на получение социальной выплаты будут иметь граждане, постоянно проживающие на сельских территориях и там же работающие.

Напомним, что правительством города на 2023 год установлена предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по городу Севастополю в размере 137,5 тысяч рублей. При этом рыночная цена квадратного метра в многоквартирных домах Севастополя в феврале достигла 150 тысяч рублей.