У перевозчика забрали автобус за долги

Предприниматель из Балаклавы, занимающийся перевозкой пассажиров, для развития бизнеса занял 700 тысяч рублей. Деньги вернуть он не смог, поэтому судебным приставам пришлось арестовать его автобус.

Когда кредитор потребовал вернуть долг, предприниматель заявил, что не может этого сделать. Поэтому займодатель обратился в суд, после чего дело попало к судебным приставам, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Республике Крым и Севастополю.

Судебные приставы выявили имущественное положение должника, выяснили, что у него есть автобусы для перевозки пассажиров, и применили против предпринимателя целый комплекс мер принудительного исполнения. Запретили ему совершать регистрационные действия с транспортными средствами, выезжать из страны и арестовали счет в банке. Долг мужчины составил уже 850 тысяч рублей — вместе со штрафом и исполнительским сбором.

«Тем не менее, предпринятые судебными приставами меры принудительного исполнения не оказали на должника необходимого эффекта. Тогда при помощи сотрудников ГИБДД было установлено место нахождения одного из автобусов должника. Судебные приставы арестовали транспортное средство. Автобус поместили на хранение на специализированную стоянку», — сообщили в пресс-службе.

После чего предприниматель пришел на прием к судебным приставам и сообщил, что долговые обязательства он выполнить не сможет. Автобус будет продан с торгов, а судебные приставы дали совет: «начиная собственное дело, предприниматель должен не только все проанализировать, разработать маркетинговый план и изучить нужды своих клиентов, но и располагать достаточным количеством финансовых ресурсов».