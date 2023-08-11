Таксистов будет контролировать федеральная спецсистема

С 1 сентября в России вступает в силу новый закон о такси. Начнет работать федеральная государственная система «Такси», которую будет контролировать Ситуационно-информационный центр Минтранса.

«Пассажир сможет навести смартфон на Q-код машины такси и проверить перевозчика, автомобиль и водителя. ФГИС «Такси» позволяет регионам вести три реестра: агрегаторов, перевозчиков такси и их машин. Это нужно для безопасности пассажиров, легализации услуг, снижения количества ДТП», — сообщили в пресс-службе Минтранса России.

Регионы, у которых есть своя система, могут сразу подключиться к ФГИС «Такси» и передавать данные. Через нее будут выдавать и аннулировать разрешение на работу, проводить проверки ГИБДД и налоговой службы. При этом новых требований к таксистам не предъявляют. Для регионов все бесплатно, поэтому стоимость услуг такси не повышается, заявили в Минтрансе.

Правда, региональные перевозчики вовсе не уверены, что стоимость услуг такси не повысится. Профсоюзы таксистов даже просили отсрочку для введения нового закона, но оснований для этого в Минтрансе не нашли.

Как сообщает ТАСС, зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин в середине июля направил обращение на имя министра транспорта России Виталия Савельева, в котором просил рассмотреть вопрос о целесообразности переноса с 1 сентября на более поздний срок. Парламентарий отметил, что «деловые объединения и отраслевые ассоциации фиксируют существенные риски, связанные с неготовностью регионов к исполнению данных требований закона». В частности, А.Шейкин обратил внимание на информацию о том, что только в девяти субъектах РФ есть нормативно-правовые акты, определяющие внесение данных действующих перевозчиков в новые реестры и доступ к ним агрегаторов. Ему ответили, что ФГИС «Такси» заработает вовремя, так переносить сроки внедрения системы не нужно.

Кстати, по новому закону требования к таксистам существенно ужесточатся. Так, запретят допускать к работе водителей, у которых на день до перевозки есть более трех неоплаченных штрафов за нарушения ПДД; если таксист не прошел аттестацию на знание города или у него есть неснятая или непогашенная судимость за совершение ряда преступлений.

Номер записи в реестре перевозчиков обяжут размещать в салоне такси. Водители такси должны работать в пределах региона, где получили разрешение на перевозку.

Подключатся к федеральной системе

На официальном сайте правительства Севастополя на этой неделе был обновлен «реестр выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории города». В документе — несколько тысяч перевозчиков. Правда, у большей части из них разрешения уже аннулированы. Чтобы найти среди них компании с действующим разрешением, придется потрудиться.

В Севастополе нет своей системы «Такси», поэтому с 1 сентября город подключится к федеральной. Как пояснили в департаменте транспорта Севастополя, новый закон поможет контролировать деятельность служб такси и избавиться от нелегальных перевозчиков. Кроме того, у самозанятых появится возможность получить разрешение на перевозку пассажиров и грузов легковым такси. Им, в числе прочих документов, нужно будет предоставить справку об отсутствии судимости. Раньше разрешение могли получить только юридические лица и ИП.

На сегодняшний день в Севастополе официально зарегистрировано около 80 перевозчиков. В департаменте сообщили, что всем службам такси разъясняются новые правила работы.