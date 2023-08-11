Строителям вручили награды

В преддверии Дня строителя в Севастополе поздравили и наградили представителей отрасли.

«За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие строительной отрасли Севастополя, подготовку квалифицированных кадров почетное звание «Заслуженный строитель города Севастополя» присвоено Игорю Анатольевичу Свешникову — генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Сапфир-Траст». За многолетний добросовестный труд, личный вклад в строительство сооружений, имеющих архитектурную и социальную ценность для города Севастополя звание «Заслуженного строителя» присвоено ветерану отрасли Владимиру Николаевичу Шестерневу», — сообщил в соцсетях губернатор Михаил Развожаев.

За добросовестный труд, высокие достижения в профессиональной деятельности 33 работника строительной отрасли поощрены благодарственными письмами губернатора и Почетной грамотой правительства города.

Сегодня в строительной отрасли Севастополя и в строительстве социально значимых объектов занято свыше 20 тысяч человек.