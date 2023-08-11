Станцию «Луна-25» запустили на Луну

В ночь на 11 августа с космодрома «Восточный» в Амурской области (в 2.10 по московскому времени) запустили первую в современной России лунную станцию. Об этом сообщается на Телеграм-канале Госкорпорации «Роскосмос». Лунная станция «Луна -25» стартовала на ракете-носителе «Союз 2.16».

Как сообщается, 21 августа станция должна совершить мягкую посадку в районе Южного полюса Луны. Там станция массой 2 кг будет заниматься исследованием грунта на наличие льда. Весь комплекс исследований рассчитан на один год.

«Автоматическая станция «Луна -25» взята на управление после отделения от разгонного блока «Фрегат», – сообщили на странице Госкорпорации в 4.27.

Интересно, что предыдущая станция была отправлена Россией в 1976 году. Она доставила на землю 170 граммов лунного грунта.