Шесть объектов Ханского дворца отреставрированы

Пресс-служба Министерства культуры Республики Крым сообщила, что на шести из 16 объектах Ханского дворца работы завершены в полном объеме: Гробница «Северное Дюрбе», Гробница «Южное Дюрбе», Гробница «Дюрбе Диляры-Бикеч», «Баня Сары-Гюзель», «Надгробная Ротонда», «Екатерининская миля».

Ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия федерального значения комплексе сооружений «Ханский дворец» осуществляются в рамках государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации. Сумма финансирования объекта составляет 3,6 млрд рублей.

По состоянию на сегодняшний день развернут полномасштабный ремонтно-реставрационный процесс на всем комплексе Ханского дворца. Работы ведутся как на территории ансамбля «Ханский дворец», так и на специально оборудованных производственных площадках вне территории музейного комплекса, где проводится реставрация отдельных архитектурных элементов.

В комплекс объекта культурного наследия федерального значения «Ханский дворец» входит 16 объектов. В стадии приемки выполненных работ находятся четыре объекта: «Соколиная башня», «Конюшенный корпус», «Библиотечный корпус», «Набережная с тремя мостами».

На данном этапе ведутся ремонтно-реставрационные работы на оставшихся 6 объектах: «Графский корпус», «Ханская кухня», «Ханская мечеть», «Гарем», «Главный корпус», «Сады и парковые сооружения».

В соответствии с планом-графиком государственной программы РФ и лимитами финансирования из федерального бюджета завершение в полном объеме работ запланировано в 2024 году.