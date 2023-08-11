Полицейским лошадям купят сена и овса

Для кормления служебных лошадей кавалерийского взвода 2-й роты патрульно-постовой службы полиции имени Василия Бузина на следующий год закупят почти 40 тонн корма.

Тендер на поставку размещен на сайте госзакупок.

В этом году исполнитель должен в течение пяти дней с момента заявки от заказчика поставить 19,8 тонн фуражного овса и столько же тонн лугового сена. Корма должны быть урожая нынешнего года. Общая стоимость двух контактов чуть более одного миллиона рублей.

«Для кавалерийского взвода патрульно-постовой службы УМВД России по городу Севастополю закупались чистопородные лошади, которые более подвержены заболеваниям желудочно-кишечного тракта «колики». Чистопородным лошадям требуются корма более высокого качества нежели беспородным. Для нормального функционирования желудочно-кишечного тракта лошадям необходимо давать сено естественных кормовых угодий второго и первого класса: «Сено и сенаж», которое по органолептическим показателям и показателям безопасности содержит меньше вредных и ядовитых примесей, что способствует сохранности конского состава», — указано в техническом задании.

В прошлом году хозяйственная служба УМВД России по Севастополю для своих питомцев закупила 15,5 тонн овса и 22,5 тонны сена. На общую сумму 0,8 млн рублей.

На службе в севастопольском кавалерийском полку числится 10 лошадей. Конная полиция показательно патрулирует территорию Максимовой дачи и парка Победы. Лошадей на объекты привозят в специальной коневозке с трапом, поилками и кондиционером.