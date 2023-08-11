Обсудили сотрудничество Севастопольского театра оперы и балета и СевГУ

На круглом столе «Новый театр в Севастополе: интеграция культурных пространств», состоявшемся 11 августа в университетской «Точке кипения», обсудили взаимодействие главного городского вуза и будущего главного городского театра.

Несмотря на то, что здание театра оперы и балета пока только строится, его руководство уже ищет способы интеграции в городскую среду, на условиях сотрудничества и разработки совместных взаимовыгодных программ.

Начнут формировать галерку

Задача встречи — нащупать точки контакта, предложить конкретные идеи. По словам директора Института развития города СевГУ Алексея Тихонова, жители Севастополя уже ощущают себя в неком культурном пространстве, наполняемом новыми звуками, интонациями, акцентами. Он считает, что сегодняшние и завтрашние студенты СевГУ — перспективная аудитория для будущего театра оперы и балета.

— Они станут классической галеркой театра и самыми точными судьями всего нового и перспективного, — отметил А.Тихонов, имея в виду, в том числе разработку для студентов СевГУ программ лояльности.

Так или иначе, но, по его мнению, театр оперы и балета смог бы стать мощным элементом программы университетского образования, включая проведение семинаров, лекций и дискуссий. Тем более, что университет сейчас готовит дизайнеров, архитекторов, то есть, специалистов, приближенных к искусству уже выбранной профессией.

— Мы заинтересованы в том, чтобы студенты стали активными посетителями театра, его резидентами, — добавил он.

Программы сотрудничества

Заместитель директора Севастопольского театра оперы и балета Андрей Уваров считает, что круглый стол — это начало диалога. При этом он отметил, что имеются в виду не только дешевые билеты для студентов, но и разработка специальных программ под университет. Например, в части университетской подготовки специалистов для работы в театре — художников-декораторов, инженеров-осветителей, технологов и других технических специалистов. Такие специальности являются дефицитными и в Москве, а здесь нужда в них будет ощущаться особенно остро.

В поиске талантов

Городской омбудсмен по правам ребенка Марина Песчанская, также принявшая участие в обсуждении, заявила о своей особой заинтересованности в проекте «Оперные вечера в Севастополе», возможности приобщать севастопольских детей к высокому искусству и даже выявлять на этой основе юные таланты. Такой опыт уже есть — для одной из ее подопечных удалось организовать прослушивание у столичных мастеров оперной сцены, что, возможно, теперь определит выбор ее жизненного пути.

— Я очень часто демонстрирую таланты наших детей после таких оперных вечеров для их дальнейшего продвижения, — поделилась М.Песчанская.

Кадры — для театра

Конкретные предложения возможного взаимодействия изложил и ректор СевГУ Владимир Нечаев. По его словам, помимо вопросов культурного обогащения и эстетического воспитания, Севастопольский театр оперы и балета мог бы выступить в качестве работодателя для выпускников СевГУ по профильным специальностям.

В.Нечаев также предложил обсудить вопрос о подготовке на базе университета педагогов в области нравственного и культурного воспитания, что также будет полезно городу.