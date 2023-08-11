Неадекватный мужчина в храме кидался на людей и бил иконы

Полиция проводит проверку по факту инцидента, произошедшего в Свято-Никольском храме-памятнике на Северной стороне Севастополя 11 августа.

В 13.30 в дежурную часть УМВД поступило сообщение, что в православном храме неизвестный устроил дебош.

Предварительно установлено, что в храм зашел полураздетый мужчина и безо всякой на то причины стал повреждать имущество и бросаться на людей. Очевидцы сообщили об инциденте в полицию.

Прибывшие на место сотрудники отделения «Северное» пресекли нарушение. Выяснилось, что дебошир — ранее судимый за умышленное причинение вреда здоровью 33-летний житель Ростовской области. Поскольку задержанный имел признаки наркотического опьянения, вел себя неадекватно и наносил себе увечья, полицейские вызвали бригаду скорой помощи и сопроводили его в медучреждение.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, изъяты и изучаются записи с камер видеонаблюдения, а также устанавливается сумма причинённого материального ущерба, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.