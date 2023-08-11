Мусоровозы Крыма подключат к федеральной системе слежения

Автоматизированная информационная система АПРО была создана для более эффективной работы региональных операторов, ведь именно они присутствуют практически на всем пути отходов. Внедрение системы в их деятельность призвано сделать отрасль более прозрачной, а также направлено на формирование экономики замкнутого цикла и достижение показателей нацпроекта «Экология», цитирует сообщение пресс-службы Российского экологического оператора (РЭО) агентство ТАСС.

«Использование эффективных цифровых инструментов позволяет достичь сразу нескольких целей: снизить ущерб для окружающей среды, причиняемый отходами, настроить и проконтролировать процессы сбора, вывоза, обработки и утилизации, оптимизировать затраты на обращение с отходами, а значит, в перспективе, и тариф для населения», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении РЭО.

Инфосистему совместно создали РЭО и компания «Большая тройка». Для запуска системы ООО «АПРО» заключило договор с государственным унитарным предприятием «Крымэкоресурсы» на предоставление доступа к программному обеспечению. При этом информация о деятельности регионального оператора будет отражаться в федеральной государственной информационной системе управления твердыми коммунальными отходами (ФГИС УТКО), где к работе с ней могут иметь доступ региональные органы власти.

«Мы можем отслеживать путь отходов от конкретного контейнера до целевого объекта инфраструктуры, будь то полигон, сортировка или объект утилизации, на всех этапах. Распределение задач по водителям, формирование маршрутных листов, контроль их исполнения и корректировка в режиме реального времени осуществляются средствами системы. АИС «АПРО» предлагает единственные в своем роде алгоритмы поиска и работы с новыми контрагентами среди юридических лиц в регионе, многопараметрической оптимизации маршрутов, которые позволяют достигать реальной экономии средств для регоператора до 25%. Система включает в себя инструменты работы с договорами, начислениями и задолженностями, инвентаризации и учета контейнерного парка, автоматизации работы диспетчерского, линейного, финансового отделов, настраиваемую аналитику по всем направлениям деятельности регионального оператора», — добавила генеральный директор ООО «АПРО» Мария Чахнина.