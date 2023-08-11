Молодежь приглашают стать операторами летающих дронов

Специалистов, имеющих необходимые навыки и знания по конструированию, моделирования и разработке беспилотников, в стране фактически нет, а система образования выстроена так, что не позволяет молодежи получать качественную информацию о технических профессиях.

Более 95% подростков никогда не пробовали управлять каким либо беспилотником — дорого и нет учебных центров по пилотированию.

О проекте

Образовательный проект «Юный оператор БПЛА» направлен на работу с молодыми людьми 12-18 лет для формирования у них методов научного познания мира, развития исследовательских, прикладных, конструкторских способностей.

Четыре сотни человек планируется вовлечь в программу технической разработки беспилотных летательных аппаратов и приобретения навыков управления БПЛА, создать единое пространство для технического творчества в сфере авиамоделирования и конструирования БПЛА и дальнейшего вовлечения в разработку и тестирование опытных авиамоделей.

Проект будет реализован в три этапа: подготовка мастерской проекта; проведение трех учебных смен на площадках партнеров проекта по направлениям: основы FPV пилотирования, основы технических знаний, основы полетов, практические полеты на симуляторе, 3D-моделирование, конструирование; турнир по FPV пилотированию YDO92.

Заявки на участие в проекте принимаются до 5 сентября в автономной некоммерческой организации «Морской Инновационный Центр РО ДОСААФ России города Севастополя» на пр.Генерала Острякова, 15.