Адвокат помогла клиенту сфальсифицировать доказательства

Севастопольский городской суд в апелляционном порядке признал адвоката виновной в фальсификации доказательств. Осужденная, представляя интересы клиента, помогла ему после развода отсудить дом в личное пользование, хотя это было общим имуществом супругов.

Адвокат являлась представителем ответчика в суде по гражданскому делу о разделе жилого дома между бывшими супругами. Юрист посоветовала мужчине «найти» доказательства, что дом был построен за счет его личных средств до заключения брака. Подложные договоры займа денег адвокат представила в суде, заявив что дом вообще не подлежит разделу.

Суд первой инстанции установил подложность доказательств и вынес приговор адвокату. Адвокат адвоката подал апелляцию, но городской суд приговор оставил без изменений и он вступил в законную силу. При этом какое наказание понесет осужденная, в сообщении пресс-службы Городского суда Севастополя не говорится.