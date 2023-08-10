Жители указали на недочеты отремонтированной лестницы

Последний дождь выявил проблемы многоуровневого ливнеотвода, недавно сооруженного вдоль лестницы между улицами Меньшикова и Лизы Чайкиной. По словам местных жителей, новая конструкция плохо справляется со своими задачами.

Принимать работы по строительству системы для отвода дождевой воды на ул.Меньшикова 4 августа прибыла представительная делегация во главе с председателем заксобрания Севастополя Владимиром Немцевым. В выезде также приняли участие представители управления по эксплуатации объектов городского хозяйства, управляющей компании «Стрелецкая бухта», подрядчиков и местные жители, — сообщает пресс-служба городского парламента.

Собравшиеся детально осмотрели объект.

— Мы прошли вдоль всей лестницы и продумали, каким образом при столь сложном рельефе местности и крутом склоне можно максимально эффективно отвести дождевые потоки, — сообщил В.Немцев.

По его словам для исправления ситуации члены выездной комиссии договорились с подрядчиками, что на верхнем участке лестницы будет установлен дополнительный отбойник, чтобы вода направлялась в лоток. На среднем участке перед нижним будет установлен бордюрный камень, который тоже будет отсекать воду и направлять ее в лоток. Еще на одном участке между средним и нижним ярусами устранят неровности и по желанию жителей будет увеличена последняя ступенька лестницы.

Жители несколько лет просили чиновников отремонтировать аварийную лестницу, которая является главной пешеходной артерией, соединяющей улицы Меньшикова и Лизы Чайкиной. И вот наконец ее реконструкция завершена: здесь установлено освещение и по желанию жителей, на одном из участков между пролетами обустроен пешеходный переход с «зеброй» и соответствующими знаками, а также две искусственные неровности для снижения скорости автотранспорта.

Отметим, что вид лестницы после ремонта трудно назвать эстетичным.