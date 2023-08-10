В СевГУ конкурс на юриспруденцию составил 96 человек на место

В Севастопольском государственном университете подвели предварительные итоги основной приемной кампании. Средний конкурс — семь человек на место.

Больше всего абитуриентов захотели стать юристами, пиарщиками и журналистами. Конкурс на юриспруденцию составил 96 человек на место, на рекламу и связи с общественностью — 59, а на журналистику — 46, сообщили «Севастопольской газете» в пресс-службе СевГУ.

Чуть меньшей популярностью пользовалось направление «Государственное и муниципальной управление» — 25 человек на место, «Информационная безопасность» — 12 человек, «Приборостроение» — восемь и «Архитектура» — семь.

При этом проходные баллы по результатам ЕГЭ на три самые востребованные специальности были высокими: юриспруденция — 284 балла, журналистика — 239, реклама и связи с общественностью — 250. А вот на инженерные специальности, несмотря на большое количество заявлений, поступить было значительно легче. Например, на «Приборостроение» даже хватило 127 баллов.

«Новые направления подготовки тоже заинтересовали абитуриентов, хотя на них нет бюджетных мест. Так, на специальность «Лечебное дело» подано более 180 заявлений, на специальность «Судебная и прокурорская деятельность» — 150, на «Востоковедение и африканистика» — 50, — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, на программы бакалавриата и специалитета подали заявления 316 абитуриентов, проживающих в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. При поступлении в университет они имели право сдавать вступительные испытания в университете и не проходить ЕГЭ.

В общей сложности в основную приемную кампанию в СевГУ зачислили почти 1,8 тысяч абитуриентов. Всего было подано около 20 тысяч заявлений.