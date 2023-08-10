Торговые ларьки больше не будут закрывать мемориальную доску Василию Ерошенко

Мемориальная доска в честь командира лидера эскадренных миноносцев «Ташкент» Василия Ерошенко, на борту которого из осажденного Севастополя 27 июня 1942 года последним рейсом было вывезено полотно севастопольской панорамы Франца Рубо, больше не будет загорожена ларьками.

Долгожданные изменения, о которых не один год просили ветераны Черноморского флота, произойдут после завершения капитального ремонта поликлиники №2 на улице Ерошенко, обещанного до конца 2023 года.

Дело в том, что обзор доски, установленной на левой стороне фасада здания поликлиники, длительное время был закрыт овощным ларьком, с соответствующими его торговому профилю морковками, огурцами и бананами. Вопрос о неприглядном соседстве Мемориальной доски неоднократно поднимался «Севастопольской газетой», однако на все информационные запросы в городские ведомства оттуда откликались лишь обещаниями что-то когда-то предпринять.

В очередной раз «Севастопольская газета» поинтересовалась судьбой доски у губернатора Михаила Развожаева, который 9 августа приехал в поликлинику проконтролировать ход капремонта.

По словам главы города, этот вопрос ему знаком, ларечникам сейчас предлагают другие территории для установки нестационарных торговых объектов. Причина — они закрывают не только мемориальную доску, но и препятствуют подходу к медучреждению.

— Ларьки мы обязательно уберем, фасад с улицы будет раскрыт. Доска не будет прямо выходить на улицу, а будет как бы во дворе поликлиники. Кроме того, я попросил строителей в связи с тем, что там сейчас делается вентилируемый фасад и в этом контексте доска выглядит не очень эстетично, одеть ее в специальную рамку – паспарту. После этого они правильно заштукатурят стену вокруг и сделают подсветку. Доска будет выглядеть достойно, это будет памятник на фасаде осовремененного здания, с полностью открытым доступом, — ответил на вопрос глава города.