Севастопольской полиции назначили нового руководителя

Начальником УМВД России по Севастополю стал исполняющий обязанности руководителя с мая текущего года полковник полиции Сергей Сигунов.

Указ Президента Российской Федерации о назначении на должность С.Сигунова 10 августа на совещании зачитал министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам В.Колокольцева, назначенный руководитель обладает достаточным потенциалом для эффективной работы на новом, более ответственном участке.

Глава МВД России поручил С.Сигунову постоянно держать в поле зрения вопросы обеспечения экономической безопасности. «Еще одна ключевая задача — защита бюджетных средств. Значительный их объем поступает на реализацию государственных программ и национальных проектов. Важно не допустить фактов хищения, нецелевого расходования, различного рода финансовых злоупотреблений», — подчеркнул В.Колокольцев.

С.Сигунов около 30 лет работал в Липецкой области, где большая часть его профессионального пути была связана с оперативно-розыскной деятельностью. Он занимал руководящие должности в подразделениях по борьбе с организованной преступностью, возглавлял областной уголовный розыск, затем почти три года являлся начальником полиции в том же регионе.