Резервный фонд израсходовали на нужды СВО

и.о.директора департамента финансов Алексей Плотников, отчитываясь о выполнении бюджета за первое полугодие 2023 года.

По словам А.Плотникова, резервный фонд почти полностью использовали, что связано с расходами на специальную военную операцию.

Вместе с тем, он доложил о доходности бюджета за полгода в размере 42 млрд рублей, что составило 51,7% от запланированного. Расход бюджета – 43,5 млрд рублей (48% от запланированного).

Таким образом, дефицит бюджета составил 972 млн рублей.

– Несмотря на то, что за первые полгода мы закончили бюджет с дефицитом, он у нас был покрыт за счет остатков на начало года, а также средства, которые мы привлекли на единый счет бюджета основная наша программа социального развития Крыма и Севастополя исполнена на 45%, — сказал А.Плотников.