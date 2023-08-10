Поликлинику на Ерошенко обещают доремонтировать до 1 ноября

Изрядно затянувшийся ремонт поликлиники №2 Первой горбольницы обещают завершить до конца года, и даже, возможно, до 1 ноября.

Таков результат контрольной поездки 9 августа губернатора Севастополя Михаила Развожаева в сопровождении профильных чиновников и журналистов.

Пора, пора!

Как напомнил глава города, объект ремонтируют с января 2020 года, при этом поликлиника работает. В определенный момент проект был разбит на несколько этапов, но потом выяснилось, что целый ряд расходов в нем не учтены, что повлекло корректировку. Следующим эпизодом по затягиванию ремонта стало отсутствие лимитов финансирования.

Сейчас два этажа поликлиники почти готовы и полноценно функционируют, завершаются работы на первом этаже и на входной группе (пациенты пока попадают в лечебное учреждение с черного входа). Все необходимые деньги дополнительно выделены, все материалы и технологическое оборудование завезены на стройплощадку, лифт для маломобильных больных уже смонтирован.

— Контракт действует до конца года, но ничего не мешает закончить ремонт к 1 ноября, — заявил М.Развожаев.

Расширят и благоустроят

Он также отметил, что территория нуждается в благоустройстве и пообещал навести порядок с загораживающими вход в медучреждение торговыми ларьками.

В грандиозных планах — отодвинуть с городской территории незаконной установленный собственниками дома «Вершина успеха» забор. На возвращенной территории предполагается сделать заезд для машин скорой помощи.

Сквер за зданием поликлиники обещают благоустроить, расположив там отдельный модуль для аппарата компьютерной или магнитно-резонансной томографии. Там же необходимо выполнить ограждение и внутриплощадочные сети.

— Это будет отдельный проект, который я сейчас просил просчитать на предмет выделения средств, включая стоимость оборудования и благоустройства территории, — продолжил губернатор.

Проект устарел, нормы изменились

Мастер строительного участка ООО «ЖКС Экология» Николай Чавгун оценил нынешнюю готовность объекта на уровне 80%. По его словам, сложности были связаны с тем, что во время ремонта поликлиника не прекращала работу.

В настоящее время работы близятся к завершению: уже готов фасад и инженерные сети, остались первый и цокольные этажи в части отделочных работ. Мастер также отметил возникшие логистические трудности по поставке материалов, все остальные вопросы, по его словам, решаются в рабочем порядке. На объекте ежедневно работают не менее 30 человек.

Н.Чавгун рассказал, что ООО «ЖКС Экология» зашло на объект в апреле текущего года, до них работы вел другой подрядчик.

Затянутые сроки капремонта он объяснил устаревшей проектной документацией — проект был разработан в 2019 году, после чего изменились ГОСТы и СНИПы, касающиеся медучреждений. Изменения коснулись норм пожарной безопасности, видеорегистрации, создания инклюзивной среды для доступа маломобильных граждан. Так, для последних устроены лифты и подъемники.

Что касается инженерных сетей, то новые требования коснулись качества электропроводов, допустимых для медучреждений — «раньше они должны были быть только негорючими, теперь же — негорючими и недымящими».

По словам мастера, корректировка проекте к изменению сметной стоимости не привела.