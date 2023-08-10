Подросток нырнул в море и напоролся на арматуру

Следком проверяет обстоятельства травмирования 14-летнего мальчика, который во время купания в море повредил шею об торчащую из воды металлический штырь.

Подростку была своевременно оказана медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает.

«По сведениям, выявленным в ходе мониторинга социальных сетей, организовано проведение процессуальной проверки по факту получения несовершеннолетним травмы во время купания в море на территории одного из пляжей Севастополя. Сообщается, что 14-летний подросток при прыжке с камней в воду травмировался о металлическую арматуру, торчащую из воды, получив повреждение шеи», — сообщили в ГСУ Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.

По результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц служб и организаций, ответственных за отдых на пляже и соблюдение мер безопасности.

В соцсетях сообщалось, что пострадавший купался на Солдатском пляже («Адмиральская лагуна»). В свою очередь, и.о. замгубернатора Евгений Горлов сообщил, что подросток находился на территории «дикой Омеги», которая не относится к городским официальным пляжам. После произошедшего скорую помощь вызвали в район Камышового мола, а именно на ул.Челнокова, в район дома №13.

Кстати, ул.Челнокова находится достаточно далеко и от дикой Омеги, и от «Адмиральской лагуны».

Чиновник также посоветовал не рисковать своей жизнью и отдыхать только на официальных пляжах, которые «прошли необходимые процедуры для комфортного отдыха».