Обещают улучшить мобильную связь до конца сентября

В сентябре будут выведены в эфир базовые станции в селах, на нескольких улицах Гагаринского района и на Северной стороне, сообщила директор департамента цифрового развития Севастополя Александра Осипова во время прямого эфира «правительственного часа».

А.Осипова ответила на вопросы севастопольцев. Почти все обратившиеся спрашивали, почему базовые станции строятся, а мобильная связь становится только хуже. Например, жалобы на «отвратительную связь» поступили от горожан, проживающих на улицах Правды, Кесаева, Репина, Молодых строителей и ряда других. Директор департамента ответила, что базовые станции нужно не только построить, но и подключить к электропитанию, а это непросто.

«Что касается Столетовского проспекта и улицы Тараса Шевченко — базовые станции подключены к электропитанию и в сентябре они будут выводиться в эфир. По улице Кесаева вопрос решится до конца недели. На Вакуленчука, в районе Репина и Меньшикова возведены три объекта и они сейчас уже в процессе подключения к электроснабжению. В сентябре будут подключены», — рассказала руководитель цифрового департамента.

По ее словам, еще одну базовую станцию в ближайшее время выведут в эфир на улице Ленина. К-Телеком обещает, что связь на улице Симонка на Северной стороне улучшится до конца августа. В Байдарской долине запустят и государственные и частные базовые станции.

«Подключение государственных вышек планируется до конца сентября, там должно быть полное покрытие. Село Камышлы — мы стараемся как можно быстрее провести работы. Морозовка, Гончарное, Павловка, Колхозное — в начале сентября. В Родном были сложности с подключением, был определенный недостаток мощности, но мы ожидаем что к концу сентября она все-таки точно заработаем, а может быть и раньше», — пообещала А.Осипова.

Кроме того, наконец-то решена проблема на проспекте Октябрьской революции. В прошлом году там серьезно ухудшилась связь после демонтажа вышки на ул.Кесаева, что связано со строительством школы. При этом у жителей района были две противоположные позиции: одни жаловались на отсутствие связи и требовали установить базовую станцию, другие, наоборот, напуганы радиоизлучением.

«На проспекте Октябрьской революции построена новая школа. Изначально базовая станция, которая позволяла жителям иметь качественную связь и интернет, размещалась на ее территории. По действующим СНИПам базовую станцию пришлось демонтировать. В течение нескольких месяцев мы решали вопрос с размещением станции непосредственно вблизи этой локации. Сейчас этот вопрос решен, на этой неделе установлена базовая станция и в ближайшее время она будет выведена в эфир. Жители района смогут обратно получить блага цивилизации», — прокомментировала А.Осипова.

Севастополь обещают обеспечить мобильной связью и высокоскоростным интернетом 4G. При этом технологию 5G уже тестируют в крупных городах — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Набережных Челнах, Томске, в техноградах Иннополис (рядом с Казанью) и Сколково.