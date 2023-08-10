Недобор ветеринаров и пищевиков

В Крымский федеральный университет во время приемной кампании было подано рекордное количество заявлений от абитуриентов — 23 тысячи. Это на пять тысяч больше, чем в прошлом году.

Половина заявлений поступила из других регионов России. Все бюджетные места практически закрыты, дополнительный набор планируется объявить только по двум направлениям.

«К сожалению, вакантные места остались на «Продуктах питания растительного происхождения» и «Ветеринарии», на которые будет объявлен дополнительный набор. Будем искать причины и принимать необходимые меры, для того чтобы подобные случаи у нас в будущем не повторялись, потому что для меня контрольные цифры приема — это святая обязанность, которую мы должны исполнять независимо ни от чего», — отметил и.о. ректора КФУ им.Вернадского Владимир Курьянов.

Сложнее всего было поступить на «Стоматологию». Средний балл ЕГЭ по этому направлению составил 95,3 балла. Также популярностью пользовались «Реклама и связи с общественностью» (89 баллов) и «Графика» — 86,4 балла.

По отдельной квоте в вуз принимались дети участников СВО. Из этой категории в КФУ поступили 62 человека, пятерых зачислили без экзаменов. Свыше 400 заявлений подали «целевики», зачислено было 262 человека. Захотели учиться в крымском университете три тысячи абитуриентов из новых регионов РФ.