Напомнили, как правильно выбрать яблоки

В преддверии Яблочного Спаса специалисты Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю рассказали о пользе этих плодов.

«Людям с повышенным уровнем сахара в крови рекомендуется выбирать зеленые сорта. Яблоки красных и желтых сортов содержат гораздо больше сахара, и гликемический индекс у них выше», — посоветовали в региональном Роспотребнадзоре.

Также важно обратить внимание на хранение яблок — например, хранить летние сорта яблок нужно при температуре до 0°C. Зимние сорта выдерживают понижение температуры до -3°C, но повышение выше +5°C плохо переносят и портятся. Кстати, при хранении яблоки выделяют этилен, вызывающий быстрое созревание и порчу хранящихся с ними фруктов и овощей. Поэтому положить их нужно отдельно.

Лучше покупать сезонные яблоки — в них больше витаминов. В свежесобранных фруктах концентрация полезных веществ достигает своего максимума. При этом на ощупь плоды должны быть крепкими, без внешних изъянов в виде коричневых пятен, точек, вмятин и морщин.

Польза яблок

Ценность яблок кроется в их составе. Почти 80% яблок составляет вода. Остальная часть приходится на клетчатку, органические кислоты, углеводы. В свежих яблоках содержится пектин, улучшающий работу кишечника; витамины: Е, группы В, провитамин А и аскорбиновая кислота; минералы: калий, кальций, магний, железо, цинк, хлор, сера, медь. Также во фруктах есть антиоксиданты, танины и дубильные вещества.

Яблочный Спас — православный праздник. Его будут отмечать 19 августа. Согласно древним поверьям, в этот день природа разворачивалась от лета к зиме. У восточных славян только с Яблочного Спаса разрешалось есть яблоки и блюда из плодов нового урожая. В этот день они освящались в церкви.