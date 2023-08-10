На оборудование для музея Крошицкого выделили еще 100 миллионов рублей

На этот раз речь идет о дополнительных средствах на закупку оборудования, которые «погружаются» в тот же контракт.

— Подготовительные работы закончены в рамках выделенных реставрационных лимитов, теперь мы нашли 100 миллионов, чтобы купить необходимое оборудование. Устанавливать будет тот же подрядчик, что занимался реставрацией, — прокомментировал принятие соответствующего документа губернатор Михаил Развожаев.

Как сообщили еще в начале мая «Севастопольской газете» работники музея, недостающее музейное оборудование едет из разных мест. Например, так называемая развеска (специальные конструкции, которые могут передвигаться, меняя расположение картин), позволяющая располагать даже самые тяжелые картины в дубовых рамах, «едет» из Японии и пока «не доехала».