Максимову дачу сделали филиалом мусорного полигона

О том, что в микрорайоне Максимова дача на территории бывшего Севастопольского сокового завода организована перевалочная база ТБО (4 класс опасности) и мусор свозят впритык к многоквартирным домам, в социальных сетях рассказал председатель ТОС «Максимова дача» Борис Ковчук. На своей странице ВКонтакте он написал, что жители микрорайона против соседства с филиалом полигона ТБО и обратился к правительству города с просьбой разобраться и принять меры относительно того, кто позволил складировать мусор под носом местных жителей.

Информация вызвала бурю негодования. «Дикость какая!», «Ужас! Нет чтобы на этой территории что-то дельное обустроить!», — писали в комментариях возмущенные жители близлежащих домов и не только.

Свое негодование высказала и потомок создателя Максимовой дачи Екатерина Морозова, которая ревностно и с огорчением в последние годы наблюдает за судьбой бывшей фамильной усадьбы. Она также оставила свой комментарий: «На минуточку, территория Сокового завода входит в границы объекта культурного наследия «Комплекс усадьбы Максимова дача» и граничит с ООПТ!»

Е.Морозова обратилась в ГБУ «Парки и скверы» и получила следующий ответ: «На указанной территории обустроено место (площадка) накопления ТБО, утвержденная приказом департамента городского хозяйства, куда свозится мусор, собранный с территорий, закрепленных за учреждением. Вывоз и утилизация отходов с мест временного размещения осуществляет региональный оператор ежедневно».

Е.Морозова рассказала «Севастопольской газете», что в свое время соковый завод закрыли из-за опасных стоков в родники, а теперь на границе с территорией ООПТ и ОКН, устроили мусорный полигон. В обширных подвалах винного завода Максимова располагался госпиталь, который был создан до начала обороны и функционировал весь период оккупации Севастополя немецкими войсками. Разрешение на использование штолен под госпиталь давал лично А.Микоян, так как завод был экспериментальным и подчинялся напрямую наркому.

Кроме этого на территории комплекса находится братская могила 328 бойцов, проходивших излечение в госпитале.

«Как возможно, чтобы вместо создания в этом историческом месте краеведческого музея, о котором я на протяжении многих лет прошу правительство Севастополя, там устроили мусорный полигон», — досадует Е.Морозова и добавляет, что такие действия местных властей толкают ее искать защиты в правоохранительных органах.

Праправнучка городского головы Севастополя Алексея Андреевича Максимова и создателя одноименной усадьбы безрезультатно, начиная с 2018 года, пытается обратить внимание на эту многострадальную землю, которая могла бы послужить городу в соответствии со своим статусом объекта культурного наследия народов РФ и рассказать о созидательных делах наших предков.