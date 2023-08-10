Изображение с камер запросить можно, но вам его не покажут

В Севастополе с октября 2022 года действует запрет для гражданских лиц на доступ к видеопотокам городских камер видеонаблюдения. Но забронировать интересующую вас информацию возможно.

«К системе «Безопасный город» подключены все камеры видеонаблюдения в городе. В рамках этого проекта есть городская система видеонаблюдения «Аргус». На портале системы предлагается государственная услуга «зарезервировать видеоизображение». Если вы понимаете, что по отношению к вам или вашему имуществу были совершены противоправные действия, вы можете зайти на портал, найти интересующую вас камеру по адресу или по другим настройкам, проверить ракурс, заказать кусочек видеозаписи», — рассказала директор департамента цифрового развития Севастополя Александра Осипова в прямом эфире «правительственного часа».

Впрочем, посмотреть видеоизображение простые горожане не смогут, зато срок его хранения продлится еще на 30 дней. Если этого не сделать, все записи стираются через месяц. Этой услугой можно воспользоваться несколько раз.

«После заказа вам придет номер брони, с которой вы сможете обратиться в правоохранительные органы или страховую компанию. В настоящее время к «Безопасному городу» подключено большое количество организаций, начиная с правоохранительных структур — МВД и все его подразделения, ФСБ, ФСО, УФСИН, ресурсоснабжающие компании, управляющие компании», — пояснила директор департамента.

Кроме того, жительница Севастополя обратилась на прямой эфир с вопросом примерно такого содержания: «Нельзя ли снова включить онлайн-трансляцию с камер, хотя бы тех, которые выходят на море. А то непонятно, что происходит на пляже и какая там погода».

А.Осипова ответила, что в прошлом году онлайн-трансляция была прекращена по понятным причинам, а узнать какая погода и температура воды в море можно на сайте Гидрометцентра.