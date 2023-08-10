Ищут будущих физиков, садоводов и кораблестроителей

Севастопольский государственный университет объявил дополнительный набор абитуриентов на несколько факультетов. Заявления будут принимать с 15 по 24 августа.

«СевГУ объявляет дополнительный набор абитуриентов по направлениям подготовки бакалавриата и специалитета. У абитуриентов, не прошедших по конкурсу на основном этапе, теперь появились шансы подать документы на другие направления и поступить», — рассказал «Севастопольской газете» ответственный секретарь приемной кампании Александр Митус.

Так, допнабор объявлен на направления подготовки: физика (осталось шесть мест); радиотехника; электроника и наноэлектроника; конструирование и технология электронных средств; инфокоммуникационные технологии и системы связи (всего 42 места); кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры (14 мест); садоводство; ландшафтная архитектура; проектирование и постройка кораблей.

«Из мест, представленных на допнабор, также будут выделяться места целевой, отдельной и особой квот и будет приоритетное зачисление. Абитуриенты, которые сдавали внутренние испытания, подходящие под направления допнабора, смогут либо пересдать их, либо зачесть результаты основного набора», — уточнил А.Митус.

Документы можно подать через электронный сервис «Госуслуги», личный кабинет абитуриента, либо в университете на стойках приемной комиссии вуза. Конкурсные списки будут опубликованы 25 августа. 27 августа — последний день подачи оригиналов аттестата, приказ о зачислении будет издан 29 августа.