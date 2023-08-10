Директора департамента цифрового развития проводили в Москву

Ее 10 августа на очередном заседании правительства Севастополя торжественно проводили в Москву.

Почетную грамоту бывшей подчиненной вручил губернатор Михаил Развожаев, поблагодарив А.Осипову за четыре года плодотворной работы на ниве цифровизации Севастополя.

Он сообщил, что А.Осипова уезжает из Севастополя по личным мотивам, но при этом выразил надежду на продолжение сотрудничества дистанционно.